Bruscolotti: "Per alcuni in estate il Napoli era da B. Ora sembra che tutti volessero Kvaratskhelia"

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, nella quale ha parlato della squadra di Spalletti

Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, nella quale ha parlato della squadra di Spalletti, mostrandosi un po' critico anche con chi non era fiducioso in estate: "I risultati sono incredibili, stanno inanellando record su record. Quest'estate ho dovuto fare il pompiere: per alcune persone il campionato più adatto agli azzurri non era la Serie A, ma la Serie B. Il tempo ha dato ragione alla società. Se scegli gente come Kim e Kvaratskhelia non lo fai a caso. Adesso sembra che in tanti volessero il georgiano, mah. In ogni caso bravo il Napoli a prenderlo perché ha numeri pazzeschi per un giocatore che va a tutto campo: la sua è stata una scelta eccezionale".