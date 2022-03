Bruscolotti perplesso: “Anguissa molto forte, ma è sempre fuori per infortunio”

Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Beppe Bruscolotti, storico capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ormai mancano sempre meno partite e in questa fase tutte le gare iniziano a pesare tantissimo. Anguissa? E’ molto forte, ma è sempre fuori per infortunio. Non dà garanzie fisiche in questo modo”.