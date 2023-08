Bruscolotti: “Priorità al sostituto di Kim, ma il Napoli è ancora la squadra da battere”

v

“La priorità è il centrale difensivo”. L’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Per il Napoli è un compleanno speciale, meglio di così non era possibile, festeggiare l’anniversario della fondazione del club con lo scudetto sul petto a 33 anni dall’ultima volta è sicuramente bellissimo, soprattutto per chi ha conquistato il titolo sul campo.

Il ricordo a cui sono più legato? Per me è stato un crescendo, dall’esordio alla vittoria del primo scudetto, che è chiaramente quello che più mi porto dentro. Quella fu una scommessa vinta, non la si può mai dimenticare.

Migliorare questo Napoli? Garcia ha detto che serve un centrocampista fisico ma anche che recuperi subito palla e all’occorrenza faccia ripartire la squadra, nelle idee dell’allenatore e della società c’è questo calciatore, poi per sostituire Kim bisogna riflettere bene. Se vogliamo analizzare però la rosa, non vedo questa premura, questa foga nell’andare a cercare nuovi giocatori, per quanto mi riguarda comunque la priorità è il centrale difensivo.

Ai nastri di partenza, ad ogni modo, il Napoli è la squadra che ha vinto il titolo, ha mantenuto lo stesso organico ed è chiaro che sia favorito per lo scudetto. Poi ovviamente tutti poi comprano e si stanno attrezzando, ma gli azzurri sono in vantaggio”.