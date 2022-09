Bruscolotti replica a Cassano: "Noi scappati di casa? Spara ogni giorno un ca**ata diversa!"

Antonio Cassano aveva descritto i compagni di squadra di Diego Armando Maradona nel primo Scudetto azzurro come degli 'scappati di casa'.

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha replicato ad Antonio Cassano che aveva descritto i compagni di squadra di Diego Armando Maradona nel primo Scudetto azzurro come degli 'scappati di casa': "Io non ci penso a portarlo in tribunale, lo snobbo direttamente", dice a Radio Kiss Kiss Napoli. "Devi considerare pure chi dice le cose. Ogni giorno Cassano dice qualche cazzata su qualcuno, per cui non va preso in considerazione. Non so, forse cerca visibilità. E' stato mandato via ovunque, anche da Capello a Madrid, quindi di cosa parla?".