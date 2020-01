Bruscolotti: "Se Insigne è tranquillo può lasciare il segno! Sarri? Qualche fischio ci sarà"

Chissà se il Napoli è davvero ripartito dopo la vittoria con la Lazio in Coppa Italia. La gara con la Juve darà risposte certe in questo senso, ma la curiosità sarà anche legata inizialmente all'accoglienza che verrà riservata a Maurizio Sarri che per la prima volta torna al San Paolo da avversario. "Qualche fischio ci sarà", dice a TMW Giuseppe Bruscolotti, autentica bandiera dei partenopei. "Il suo è stato un lavoro positivo, ha fatto parlare del Napoli in Europa".

Che gara si aspetta contro la Juve? "La gente si attende una gran partita dopo tutto questo... "terremoto". Si è visto qualcosa in Coppa, spero che ci possa essere un prosieguo e che la gente possa continuare a tifare come ha fatto martedì".

A suo parere la squadra è in via di guarigione? "Ancora si porta dietro certe situazioni non facili, c'è da scrollarsi di dosso alcuni problemi che pesano come macigni. Ci vuole carattere per raddrizzare tutto e chiudere al meglio la stagione".

Gattuso che tipo di impronta può dare? "La sua impostazione e il suo modo di essere si conoscono. E' una persona schietta, che pretende giustamente impegno e dedizione".

Per Insigne può essere stata la partita della svolta quella con la Lazio? "Se resta tranquillo, ha i numeri e le qualità per lasciare il segno. Ripeto, ha bisogno di tranquillità per esprimersi. Mi auguro che la gente capisca l'importanza di un capitano napoletano e che gli possa esser data una mano".

Che cosa si aspetta dal Napoli da qui alla fine della stagione? "E' in corsa su più fronti, il campionato è andato come tutti sappiamo ma la strada è ancora lunga. Bisogna pedalare e cercare qualche soddisfazione. L'Europa? Se c'è davvero questa ripresa ci sono ancora tante partite..."

Ritiene che Politano alla fine possa arrivare al Napoli? "Già anni fa pareva dovesse arrivare poi andò diversamente. Si discute sul consenso del giocatore, poi può darsi che ci siano anche altri fattori. Sarebbe un rinforzo giusto soprattutto se va via Younes. Per il Napoli finora comunque sono mancati uomini a centrocampo, si è sofferto in quel reparto perchè serve sempre un giocatore con il suo ricambio".