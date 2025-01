Bruscolotti: "Stupito da un giocatore, ha dimostrato intelligenza incredibile"

Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Olivera sta facendo un campionato eccezionale, è preciso in difesa e si sta proponendo sempre più. Kvaratskhelia ha bisogno del suo supporto e se non lo trova diventa difficile.

Spinazzola? E’ stata una piacevole sorpresa, le prime prestazioni non erano state di alto livello. Ha dimostrato un’intelligenza incredibile, ha costretto Dodò ad occuparsi di lui e non viceversa. Rrahmani? E’ tornato ai livelli di quando c’era Kim. La presenza di Buongiorno gli ha fatto rivivere i momenti belli che lui aveva messo da parte. Anche lui ha la responsabilità di guidare questa difesa”.