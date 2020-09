Bruscolotti: "Tutto il mercato gira intorno a Koulibaly. Sokratis? Guadagna molto"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il capitano storico del Napoli, Beppe Bruscolotti: "Tutto il mercato del Napoli gira intorno a Koulibaly. Determinati acquisti hanno bisogno di una cessione per fare moneta. In questo momento si è fermato un po' tutto, certi movimenti che sembravano già in dirittura d'arrivo ora sono bloccati. Sono i momenti critici del calciomercato, bisogna aspettare la concretezza.

Senza Callejon cosa cambia per la difesa? Bisognerebbe avere un sostituto con caratteristiche che si avvicinino di molto a quelle dello spagnolo. Con l'arrivo di Osimhen il Napoli cambia a livello tattico. Bisogna trovare un gioco totalmente diverso, questo attaccante ha bisogno di velocità.

Sokratis? Già guadagna molto ed ha più di trent'anni sono considerazioni che deve fare la società. L'importante è che non venga smantellato l'asse centrale".