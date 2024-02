Bucchi: "Napoli come il Milan dello scorso anno, farei all-in sulla Champions"

Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli ed ex allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

TuttoNapoli.net

Cristian Bucchi, ex attaccante del Napoli ed ex allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Il Napoli sta vivendo un momento particolare. Questa squadra gioca a singhiozzo e non riesce ad avere continuità. Ci sono sprazzi di vero Napoli e tanti momenti in cui il livello si abbassa. Personalmente non sono ottimista sulle possibilità di ripresa.

A questo punto della stagione bisognerebbe trovare delle motivazioni e per questo motivo il Napoli potrebbe puntare sulla Champions League, ma ripeto adesso vedo una squadra che fa troppo poco per ambire ad una rimonta o vincere partite importanti in campionato. La Champions dà stimoli diversi e io farei all-in su questa competizione. La stagione del Napoli assomiglia molto a quella del Milan che poi ha fatto benissimo in Champions”.