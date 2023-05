Bucchi: "Napoli su De Zerbi? Sono appena stato da lui, ho una sensazione..."

Christian Bucchi, ex azzurro ed allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live

Christian Bucchi, ex azzurro ed allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “De Zerbi? Sono amico di Roberto, abbiamo giocato insieme a Napoli. Sono stato con lui a Brighton per una settimana e ho osservato come lavora. In quell'ambiente si trova benissimo, per come l'ho visto credo si tenga stretta quella esperienza e non lascerà il Brighton perché l'anno prossimo può completare lo splendido lavoro che sta portando avanti. Inoltre penso che se lasciasse l'attuale club resterebbe comunque in Premier League, dove può fare grandi cose da manager e da tecnico".