Bucchioni: "ADL ha in testa Allegri ed altri profili più giochisti: tutti i nomi"

Nell'editoriale per Tuttomercatoweb, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche del futuro del Napoli: "Se Pirlo non è certo del futuro, lo sono invece Gattuso (soprattutto) e Fonseca destinati a lasciare Napoli e Roma. Chi arriverà al loro posto?

La Roma pensa da tempo a un allenatore vincente e pratico come Allegri, ripensando a quello che fece Capello a suo tempo. Allenatori simili. Ma il dg portoghese Pinto valuta anche a un profilo internazionale, più giovane, come Conceicao e altri. Vedremo cosa decideranno i Friedkin che fino a qualche tempo fa pensavano anche a Sarri.

De Laurentiis lo riprenderebbe a Napoli, ma il grande ex da una parte tornerebbe, dall’altra sa che sarebbe destinato a fare il parafulmine e in genere i ritorni sono fallimentari. E allora?

Adl ha in testa Allegri, ma è stimolato da un giochista come Fonseca bravo, ma bruciato a Roma, o da giovani da consacrare come De Zerbi o Italiano".