Bucchioni: "ADL stringe con Spalletti ma ha acceso riflettori su Allegri"

Enzo Bucchioni, giornalista, ha scritto nel suo editoriale per TMW: "Allegri aspetta solo un cenno di Florentino Perez che come vi abbiamo già anticipato, lo ha bloccato in attesa della decisione finale che arriverà a giorni. Comunque i riflettori su Allegri li ha accesi anche De Laurentiis che sta stringendo con Spalletti, anche se chiama mille allenatori. E non solo. Se l’Inter dovesse perdere Conte? Con Allegri libero lo scenario potrebbe portare proprio a lui. Fra gli affari che gli intermediari hanno messo in piedi, come sappiamo, c’è anche Gattuso alla Fiorentina. Inutili i tentativi di mediazione con De Laurentiis, il Napoli sa che a fine contratto Gattuso se ne andrà e Firenze è la destinazione più gradita. Convinto da Rocco Commisso, calabrese entusiasta e motivato come lui, che ha in testa di rilanciare la Fiorentina proprio con Rino in panchina. Manca la firma che, ovvio, arriverà dopo il trenta giugno, ma la fumata è viola".