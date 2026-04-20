Bucchioni: "Conte in Nazionale se Malagò si candida, Adl non aspetterà ancora molto"

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Così Enzo Bucchioni scrive sul Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

"Ha sorpreso però la sconfitta del Napoli contro la Lazio. I campioni d’Italia non hanno proprio giocato, forse dopo aver perso le motivazioni in chiave scudetto o per le voci di Conte verso la panchina della Nazionale che sicuramente non fanno bene". Così Enzo Bucchioni scrive sul Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.

"Per chiarire il tutto De Laurentiis sta decidendo la data di un faccia a faccia con Conte per decidere il futuro, dovrebbe tenersi a breve. Le difficoltà anche per le tempistiche non mancano, Malagò è lo sponsor di Conte per l’azzurro, ma non ha ancora deciso se candidarsi. In settimana incontrerà le componenti della Federcalcio, se capirà che ci sono le basi per le riforme, se si potrà davvero cambiare il calcio unitariamente, accetterà l’investitura della Serie A. In caso contrario dirà il classico “no, grazie”.

Quanto potrà aspettare De Laurentiis? Non molto perché nel caso in cui Conte volesse andar via, i giochi si fanno ora. Il candidato principale resta Italiano, ma i piani sono tutt’altro che fatti".