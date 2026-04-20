Criscitiello: "Napoli umiliato in Europa e non si è ripetuto in A, infortuni non giustificano!"

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"Inter Campione nel deserto". Così titola Michele Criscitiello il suo editoriale per Sportitalia che si focalizza sulla squadra di Chivu

"Inter Campione nel deserto". Così titola Michele Criscitiello il suo editoriale per Sportitalia che si focalizza sulla squadra di Chivu: "La critica che in tanti leggono come indirizzata a Chivu è semplicemente una riflessione che meriterebbe un approfondimento ma che la gente non capisce. Traduzione: per vincere un campionato di serie A quest’anno è servito poco".

L'accusa alle rivali

Criscitiello scrive: "Se prima eravamo il terzo o quarto campionato del Mondo ora siamo molto indietro. E lontani anni luce da chi fa calcio serio. E’ colpa dell’Inter? Certo che no. E’ colpa del Milan che fa una confusione assurda, pur giocando una sola competizione. E’ colpa del Napoli che è stato umiliato in Europa e non si è saputo ripetere in serie A. Gli infortuni non possono essere la scusa ma una delle cause. Il flop della Roma, per il titolo, era prevedibile ma la Champions deve essere l’obiettivo. Ci siamo divertiti con il Como. Piccola realtà ricca che ha speso tanto ma che non raggiungerà il massimo obiettivo anche perché le crescite veloci e improvvise non sono mai un bene nel calcio".