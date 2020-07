Bucchioni: "Il Napoli sta lavorando per Kessie. Questa la contropartita tecnica"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live svelando un retroscena di mercato: "Mi hanno detto che il Napoli sta lavorando seriamente per Kessie con la possibilità di giocarsi la contropartita Milik che potrebbe avere più spazio in maglia rossonera piuttosto che alla Juventus. A prescindere dagli obiettivi, credo che il Napoli continuerà sulla strada che ha intrapreso con Gattuso. L’Atalanta è forte ma ti lascia tante occasioni in difesa, gli azzurri possono essere molto pericolosi”