Bucchioni: "Il sostituto ideale di Milik era Icardi, il polacco adatto al Napoli senza i due infortuni..."

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, commentando il momento in casa Napoli e soffermandosi sull'attacco azzurro: "Il Napoli non ha trovato il sostituito ideale per Milik che poteva essere Icardi. Non a caso sono andati a prendere Llorente, Milik avrebbe potuto essere un giocatore adatto se non avesse subito quei due gravissimi infortuni".