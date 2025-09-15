Bucchioni: "Incredibile Conte, fa giocare i migliori ed ha già trovato equilibrio"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del momento del Napoli nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "La terza giornata racconta anche di un Conte vero Number one come sempre. A chi gli chiedeva chi avrebbe tolto in mezzo al campo per far giocare De Bruyne ha risposto alla grande: fa giocare tutti. Ha trovato la chiave tattica nel 4-1-4-1 fluido, con equilibrio e intensità.

Serve coraggio e visione per mettere in campo Hojlund dopo tre allenamenti e in questo inizio il Napoli dimostra di essere avanti a tutti, come previsto. In testa c’è anche la Juve che racconta di un grande carattere ritrovato e del coraggio di Tudor nel lanciare i giovani. Adzic è il giusto premio" scrive Bucchioni.