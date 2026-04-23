Bucchioni: "Italiano è da Napoli! E con lui puoi anche svecchiare la rosa"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Lazio, che voto alla stagione di Maurizio Sarri? "7,5-8. Dobbiamo fare anche altre considerazioni. E' uan squadra che andava rivisitata ma non è stato fatto a gennaio, anzi sono stati venduti il miglior centrocampista e il centravanti".

Cosa aggiunge? "E' chiaro che debba esternare il suo malessere Sarri, per la stagione che ha vissuto. I problemi ce li hanno tante squadre, ma come fa a essere soddisfatto un tecnico andato lì con certe idee, poi non ha potuto fare mercato. Ha dato fisionomia a una squadra, identità, si è adattato. Il lavoro dell'allenatore qui si vede in maniera straordinaria. Tenere un gruppo in questa situazione è incredibile, a gennaio si poteva sfasciare tutto. E' frustrante però lavorare in questa situazione".

Italiano può andare al Napoli? "Sì, c'è feeling con ADL da anni. Per me è pronto per questa piazza. Le difficoltà a Bologna è perché non riesce a fare quello che vorrebbe fare. Svecchiando la rosa e con giocatori freschi, con Italiano potrebbe ripartire tutto. E' uno che assomiglia a Sarri come gioco. Italiano incarna l'allenatore da Napoli".