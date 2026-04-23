Folgore Caratese promossa in C, Criscitiello svela: "Complimenti da pezzi importanti del Napoli"

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"Quest’annata è stata la più bella della mia vita", ha ammesso il presidente Michele Criscitiello.

La Folgore Caratese del presidente Michele Criscitiello ha ottenuto una storica promozione in Serie C. Per celebrare l'incredibile risultato, il direttore ha svelato in un'intervista a Sportitalia di aver ricevuto i complimenti da diversi presidenti e dirigenti di Serie A: "Il messaggio più bello è stato quello di Gabriele Gravina, mentre la prima chiamata quella di Adriano Galliani. Poi tanti messaggi da De Zerbi, Gattuso, Percassi, i complimenti da tante società di Serie D, A e B: Inter, Milan e pezzi importanti del Napoli. La dimostrazio di affetto e di stima è stata tanta: vincere la D è un inferno”.

La Folgore Caratese è una squadra di calcio con sede a Carate Brianza, in provincia di Monza, di cui il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello è presidente dal 2023. Quest'anno, guidata del tecnico Nicola Belmonte, è tornata in Serie C dopo 78 anni. "Quest’annata è stata la più bella della mia vita", ha ammesso Criscitiello.