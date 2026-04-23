"2° primo dei perdenti", Carratelli replica a Conte: "Allora perché sold out con la Cremonese?"

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Un Maradona ancora pieno, nonostante tutto. È questo il punto di partenza dell’editoriale di Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport

Un Maradona ancora pieno, nonostante tutto. È questo il punto di partenza dell’editoriale di Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport, che racconta con tono amaro e poetico il momento del Napoli e del suo popolo. “Gesù, stadio pieno per Napoli-Cremonese! Si va allo stadio in paranza a scudetto perso, a faccia persa con Parma e Lazio e con l’anno prossimo che nessuno sa come andrà”. Una fotografia cruda, che mette insieme delusione e incertezza. E ancora: “Napoli-Cremonese vale il secondo posto, tutta qua l’attrazione? Ma il secondo posto… oggi è solo il primo posto dei perdenti”.

A Napoli si va allo stadio per amore

Carratelli si interroga sul senso di tutto questo, ma trova una risposta nel cuore della città: “Incredibile Napoli, incredibile il tifo a Napoli”. E ricorda come il pubblico sia cambiato, ma resti profondamente legato alla squadra: “Oggi che la vittoria è l’unica cosa che conta, com’è che le Curve applaudono gli azzurri appena umiliati dalla Lazio?”. La chiave è tutta lì: “’O ssaje comme fa ‘o core quann’ s’è annamurato. L’ammore”. Un amore che resiste a tutto.