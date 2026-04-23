Mondiali, Italia ripescata se salta l'Iran? Zoff: “Non è molto sportivo, ma l'utile è utile..."
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(ANSA) - ROMA, 23 APR - "E' una cosa che in genere si fa, certamente non è brillante, non è il massimo ma l'utile è utile. Se ci fosse la possibilità dovremmo prenderla, anche se non è molto sportiva". Dino Zoff, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, commenta così l'ipotesi avanzata dal consigliere di Trump di ripescare l'Italia ai mondiali al posto dell'Iran. (ANSA).
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