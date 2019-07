Bucchioni: "La situazione di Insigne può diventare deleteria, il ragazzo non si sente gratificato..."

A Radio Marte, nel corso di 'Marte Live Sport', è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni, soffermatosi sui temi di casa Napoli: "Ancelotti non può sbilanciarsi, sa di avere l'ok di James, ma è una fase tipica del calciomercato: chi compra vuole spendere meno e chi cede vuole incassare il massimo. La volontà del giocatore però, è determinante e si sta lavorando sul compromesso. James è un grande giocatore e se lì davanti metti anche Icardi, hai il famoso asse.

Insigne è il capitano, la bandiera, ma non si sente completamente gratificato e queste situazioni possono essere deleterie per il ragazzo.

La concorrenza fa bene e nel calcio italiano sarebbe bello avere più squadre che lottano per il titolo. Non dico neanche ritornare alle 7 sorelle, ma che almeno le 5 migliori squadre italiane tornassero a dire la loro in chiave scudetto".