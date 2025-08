Bucchioni non fa drammi: “Amichevoli da non considerare, Napoli pronto per il Sassuolo!”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Radio Napoli Centrale’: “Le amichevoli vanno prese come una fase di avvicinamento alla miglior condizione che non c’è. Milinkovic-Savic, vista la sua mole fisica, ci mette tempo ad entrare in condizione. Il Napoli non è giudicabile, visti i carichi di lavoro che fa fare Conte adesso. Non bisogna fare le pagelle sulle amichevoli.

Il Napoli sarà assolutamente pronto per la gara contro il Sassuolo. Il Napoli è sicuramente in pole position per lo scudetto, ma l’Inter sta recuperando. Anche perché credo che Lookman andrà all’Inter, l’Atalanta non si può permettere il lusso di lasciare un giocatore del genere in tribuna. La Juve, invece, sta pagando la malagestione di questi ultimi quattro anni. Anche il Milan è in difficoltà”.