Bucchioni: "Se Conte non vede cambio atteggiamento nei calciatori l'addio non è da escludere"

Napoli, oggi torna Conte: ma resta? Così scrive Enzo Bucchioni nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "A proposito di cambiamenti sperati, oggi Antonio Conte dovrebbe tornare a guidare il Napoli. Dopo una “settimana sabbatica”, chiamiamola così, il tecnico dovrà capire se è riuscito a ricaricare le sue batterie personali e se, soprattutto, la squadra ha capito il suo sfogo dopo la sconfitta di Bologna.

Conte si augura di trovare dei giocatori vivi, disposti a seguirlo, a lavorare duramente per risollevarsi e non quei “morti” visti nelle ultime partite. De Laurentiis lo ha sostenuto, la società è intervenuta, ma se i giocatori non dovessero cambiare atteggiamento, se non ci dovessero essere dei miglioramenti tangibili, al di là dei numerosi infortuni, non credo che Conte sia tipo capace di vivacchiare o di sopportare.

Se davvero dietro lo sfogo di Bologna c’era l’idea di mollare tutto o invece i toni sono sfuggiti di mano complice l’arrabbiatura per la brutta sconfitta, lo sapremo presto. Lasciamoci aperti tutti gli scenari".