Criscitiello: "Conte tutto vorrebbe fare tranne che prendere l'aereo per Capodichino"

vedi letture

"La verità è che non bisognava ripartire insieme ma siccome ormai la stagione è iniziata bisogna provare ad arrivare fino in fondo senza fare troppi danni"

"Non siamo nella testa di Conte ma se proviamo ad entrarci, oggi Conte tutto vorrebbe fare tranne che prendere l’aereo per Capodichino". Questo è quanto scrive Michele Criscitiello nel suo editoriale per Tuttomercatoweb: "Vorrebbe godersi moglie e figlia, la sua Torino e ha poca voglia di ritrovare quei calciatori che spesso parlano in maniera poco opportuna e soprattutto ragazzi che forse non credono più, come un anno fa, nella metodologia di Conte.

Conte ha bisogno di un vero faccia a faccia con De Laurentiis. Bisogna guardarsi negli occhi. Si deve arrivare a fine stagione perché l’interesse è reciproco. Pensare ad un divorzio anticipato non è plausibile. Sarebbe un danno per Mister e Presidente. La verità è che non bisognava ripartire insieme ma siccome ormai la stagione è iniziata bisogna provare ad arrivare fino in fondo senza fare troppi danni".