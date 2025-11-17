Haaland stuzzica Mancini: "Mi toccava il sedere, lo ringrazio per la motivazione"

Erling Haaland stuzzica Gianluca Mancini dopo il pesante 1 a 4 con cui l’Italia di Gattuso è stata travolta dalla Norvegia a San Siro. Una serata da dimenticare per gli azzurri, che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio e poi sono crollati nella ripresa. Dopo l’1 a 0 firmato dagli azzurri la squadra sembrava in controllo, poi è arrivata la reazione norvegese guidata proprio dal suo centravanti autore di una doppietta.

Nel post partita il numero nove norvegese, autore di una doppietta, ha raccontato l’episodio che lo ha spinto a cambiare marcia: "Mancini ha iniziato a toccarmi il sedere quando il punteggio era uno a uno. Mi sono chiesto cosa stesse facendo. Poi mi sono caricato e gli ho detto: Grazie per la motivazione, andiamo. Ho segnato due gol e abbiamo vinto quattro a uno. Quindi lo ringrazio".