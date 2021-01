Bucchioni su Milik: "Può arrivare offerta last-minute dalla Juve già a gennaio, ma occhio all'Inter"

Arek Milik e la Juve: pista che può diventare calda nel mercato di gennaio ma occhio anche all'Inter. Lo afferma Enzo Bucchioni, che su Tuttomercatoweb scrive: "Ma, fatti questi nomi, l’obiettivo vero è un altro e trattasi di Arek Milik, 27 anni a febbraio. Questo sì che è un giocatore vero e farebbe comodo sia alla Juve che all’Inter. Come sapete, andrà in scadenza a giugno e dal primo febbraio potrà accordarsi con chiunque. Con il Napoli ci sono cause e vertenze di ogni tipo, lui continua a rifiutare tutti i trasferimenti, De Laurentiis sa che lo perderà. La sensazione è che abbia già un accordo in tasca per l’anno prossimo e il sospetto che dietro ci sia proprio la Juve gira da tempo. Ma adesso che servirebbe subito, si possono accelerare i tempi? Il Napoli non vuole svendere, fino a ieri non era disposto a scendere sotto i quindici milioni e pagare questa cifra per qualcosa che puoi prendere gratis a giugno non sembra cosa…

Juve in estate, allora? Non è detto. I bianconeri potrebbero fare un’offerta last minute (cinque milioni) a De Laurentiis. E, come detto, l’Inter guarda tutto con interesse e intermediari stanno lavorando sul giocatore. Scenari aperti, ma non troppo".