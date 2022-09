Bucciantini: "Con il Liverpool c'è un giocatore che mi ha incantato anche senza far gol"

Marco Bucciantini, durante la trasmissione di Canale 8 'Ne Parliamo Il Lunedì, commenta l'assenza di Victor Osimhen per i prossimi impegni del Napoli

Marco Bucciantini, durante la trasmissione di Canale 8 'Ne Parliamo Il Lunedì, commenta l'assenza di Victor Osimhen per i prossimi impegni del Napoli: “Dispiace per l’infortunio di Osimhen, ogni anno sta aggiungendo dei pezzi. Mi piaceva vedere come tornava protagonista in questa squadra così rinnovata, con Liverpool Osimhen mi aveva incantato e mi dispiace che sia fatto male.

Però devo dire che è la prima volta che si fa male Osimhen e non ho percepito la disgrazia, le altre volte c’era il dramma per questa assenza. Questa è la percezione che ho avuto dopo questo infortunio, forse perchè viviamo settimane di entusiasmo e perchè c’è l’entusiasmo dei nuovi ragazzi arrivati”.