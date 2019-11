Bucciantini: "Doveva fischiare fischiare fallo su Llorente o contro, in modo da rivederlo. Così rifiuta il VAR"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: "La tecnologia domina le nostre vite, non puoi lottare con la tecnologia ma devi farti aiutare. La gente non accetta il fatto che non sia stato rivisto l'episodio. Quando ci sono due interpretazione ci può essere l'errore, la decisione più logica è vedere la carica, in ogni caso devi fischiare un fallo e ti affidi al VAR. Il difensore è troppo disinteressato al pallone e finisci per dare rigore, ma intanto fermi il gioco e ti allei con il VAR. Invece nel calcio, territorio di sospetti, non si capisce che bisogna allearsi con la tecnologia".