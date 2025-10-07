Bucciantini: “Hojlund? Soldi meglio spesi da Osimhen, preso miglior centravanti sul mercato”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8, è intervenuto il giornalista Marco Bucciantini: “Il Napoli nello scorso anno mancava di qualità nella circolazione del pallone, nella pulizia e nella velocità del passaggio. Da momento che alleni De Bruyne, te l’ha risolto quel problema, devi trovare un modo di non perderti una squadra per risolvere un problema. Per risolvere un problema, di non crearne altri. Elmas è stata un’idea finale per avere più possibilità e ad un certo punto ti si è creata l’esigenza di disperdere i soldi.

Poi ne riparliamo anche tra 5 anni, ma i soldi che hanno speso per Hojlund rischiano di essere i soldi meglio spesi da Osimhen e Kvara in qua. La differenza fra il Napoli e le altre squadre che stanno lottando per lo scudetto è come hanno speso i soldi. Perché la Juventus lo scorso anno ha speso 190mln per un centrocampo che non ce ne ha uno in campo. Perché non c’è né Douglas Luiz, né Nico Gonzalez, né Koopmeiners, due di questi non ce l’ha nemmeno più in rosa. Il Napoli, come era già successo per Osimhen e adesso per Hojlund, la grande spesa fatta per necessità, perché un centravanti lo dovevi prendere e cambiava la caratura e l’impatto della squadra. Ha preso il miglior centravanti possibile che c’era sul mercato”.