Bucciantini: “Kvara è il più forte acquisto di sempre in A per qualità-prezzo. Lo preferisco a Kakà”

Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, è intervenuto il giornalista e scrittore Marco Bucciantini: " A me sembra che in Serie A sia arrivato un urgano, che quando arriva lo senti prima, poi ti può anche evitare ma se ti prende fa tanti danni. Kvara ti crea anche lo stress dell’attesa, quando c’è lui sai che c’è un uragano nella partita e senti il rumore di fondo c’è durante tutta la gara. Per me è arrivato un fenomeno vero nella Serie A. E’ il più forte acquisto della Serie A di tutti i tempi per qualità-prezzo, lo posso paragonare solo a Kakà.

Lo preferisco a Kakà nonostante l’ex Milan sia di un altro livello, perché in Brasile il talento è come il cappero, lo trovi anche sui muri. Questo giocava in Georgia, nella Dinamo Batumi, dopo essere scappato dalla Russia per via della guerra. Questo racconto ci dà un’idea di come fare calcio. La differenza sta nel fatto che quando arriva per un mese ci interroghiamo per capire come si pronuncia il suo cognome”.