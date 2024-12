Bucciantini sui cambi di Conte: "Si può cambiare anche al 50' e non attendere il 70'..."

Nel corso di Ne parliamo lunedì su Canale 8, il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini è tornato sulla gara di Genova e non solo: "Dichiarazioni Conte? Sono tutti messaggi che aiutano la costruzione della mentalità. Conte ha un suo mondo anche nelle parole, ma tutte le big hanno avuto partite difficili e quando vuoi vincere tante partite molte le devi vincere anche così.

E' evidente però che il Napoli non è una squadra che può gestire un risultato, in costruzione o con un centravanti che la tiene, bisogna sempre spingere e si può anche intervenire. Se cambia qualcosa, al 50' si può intervenire, non serve attendere il 70'. Kvara l'ho visto bene e poteva anche entrare prima per Neres. Questo Napoli deve puntare su più giocatori. Quando vedi che la partita gira, si può mettere mano. Quei 4-5 ormai li hai. Chi immaginava un Napoli in lotta Scudetto? Io lo pensavo all'inizio, erano quelle tre più o meno, ma è chiaro che senza Conte partite come quelle di Genova puoi pareggiarle...".