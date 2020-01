Bucciantini: "Zielinski il migliore del Napoli di Gattuso, ora tocca a Lozano e Fabiàn..."

Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi proprio sul momento della squadra di Gattuso: "Ci sono due campionati per il Napoli, quello fino a novembre e quello dopo. La Fiorentina è stata fortunata contro l'Atalanta ma è stata una fortuna meritata, i viola sono rimasti dentro la partita, hanno avuto sempre pericolosità. Se pensi a quanto non ha fatto Lozano, al rendimento di Fabiàn che sta facendo una cosa che non può fare, ovvero il metodista, ora sono arrivati due centrocampisti che possono giocare lì e farlo bene, il rendimento di questi due può crescere. Nel Napoli di Gattuso il miglior giocatore è Zielinski, è tornato a fare il suo ruolo. Lozano prima o poi dovrà dare qualcosa, ora viene riproposto nel suo ruolo di esterno a destra, la squadra comincia a funzionare".