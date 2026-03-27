Buffa: "Legame tra Kobe Bryant e Napoli forte! Maradona? Una sola cosa li accomuna"

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Buffa ha concesso un’intervista al quotidiano Il Mattino, soffermandosi anche sul rapporto speciale tra il campione e la città partenopea.

Federico Buffa, noto giornalista, telecronista e autore, sarà protagonista al Teatro Diana di Napoli con uno spettacolo dedicato alla vita di Kobe Bryant, intitolato "Otto infinito". In vista dell’evento, Buffa ha concesso un’intervista al quotidiano Il Mattino, soffermandosi anche sul rapporto speciale tra il campione e la città partenopea.

"Il legame fra Kobe Bryant e Napoli è forte. Ha dato nomi italiani alle figlie, a Napoli gli è stato dedicato un campetto, quello messo meglio fra quelli che ho visitato, anche se ora non so come stiano le cose. Segni concreti di un rapporto reale, reso ancora più emotivo dalla sua morte improvvisa".

Buffa ha poi risposto a un confronto spesso evocato tra Bryant e Diego Armando Maradona: "No. L’unica cosa che li accomuna è che erano nati per fare quello che hanno fatto".