Podcast De Giovanni ricorda Savoldi: "E' stato un grande mito! Con lui nacquero dei sogni"

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Il mondo del calcio piange la scomparsa di Beppe Savoldi, ex attaccante che si è spento oggi all’età di 79 anni dopo una lunga malattia.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Beppe Savoldi, ex attaccante che si è spento oggi all’età di 79 anni dopo una lunga malattia. Figura iconica del calcio italiano, Savoldi ha lasciato un segno profondo soprattutto per le sue doti realizzative e per il percorso costruito con determinazione nel corso della carriera. A ricordarlo, tra gli altri, è stato anche Maurizio De Giovanni, scrittore e grande tifoso del Napoli, intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Difficile dire cosa è stato Savoldi per noi che eravamo ragazzi negli anni ’70, nei primi anni ’70 e fino a quegli anni ’80 che cambiarono il calcio in effetti.

Savoldi è stato un grande mito, arrivò con enormi aspettative, mister due miliardi, con lui nacquero delle aspirazioni, nacquero dei sogni perché il Napoli di Vinicio, col grande Clerici era stato sull'orlo, a un passo da un successo incredibile e poi arrivò Savoldi che era uno dei più celebrati centravanti del campionato italiano. Per cui credevamo tutti che Savoldi fosse il tassello che mancava, non fu così, ma rimase un grande idolo per tutti quanti noi. Beppe gol è rimasto nel nostro cuore, per cui oggi è un pezzo della nostra stessa identità che viene meno, lo salutiamo col sorriso e con un enorme abbraccio”.