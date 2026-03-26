Venerato ricorda Savoldi: "Primo idolo ed amico, meritava lo Scudetto"

vedi letture

Lo ha detto Ciro Venerato, giornalista Rai, che ricorda con queste parole Beppe Savoldi, scomparso oggi all'età di 79 anni

"Savoldi è stato il primo vero idolo della mia generazione, il primo grande acquisto prima di Maradona. Il Napoli riuscì a soffiarlo alla Juventus e ad altri grandi club". Lo ha detto Ciro Venerato, giornalista Rai, che ricorda con queste parole Beppe Savoldi, scomparso oggi all'età di 79 anni:

"Savoldi è stato dunque l'acquisto più importante del dopo-guerra. Ma lo ricordo anche come amico, era una persona generosa che voleva bene ai napoletani e che era rimasto legatissimo alla squadra. Seguiva con grande passione la squadra. Forse la mia generazione conserva ancora il pallone o il vinile, perché scalò anche la classifica con delle canzoni meravigliose. Ha segnato un'epoca e avrebbe meritato anche lui di vincere lo Scudetto e avrebbe meritato anche più spazio in Nazionale", il ricordo del giornalista ed esperto di mercato.