Di Gennaro: "Il vero livello di De Bruyne è questo e non quello di luglio"

vedi letture

“Questi sono i mesi in cui le squadre dovrebbero arrivare al massimo della forma, in più dovrebbe tornare tutti a disposizione. Il Napoli è in grande risalita, l’Inter deve stare attenta perché sei punti di vantaggio non sono poi così tanti. Il campionato è ancora aperto”. Lo ha detto Antonio Di Gennaro intervenuto in diretta a Radio Marte.

“Il ritorno degli infortunati può rappresentare un’arma in più, ma non credo che il Napoli tornerà alla difesa a 4, complice anche l’assenza di Di Lorenzo. De Bruyne è molto diverso rispetto a luglio: credo che il vero De Bruyne sia quello di adesso. Chivu, Allegri, Conte: gli ultimi due sono vincenti per carriera, Chivu gode della massima stima da parte di Marotta, ci sta un periodo di flessione. Chivu però sarà aiutato dalla squadra stessa, con cui hanno grande feeling. Inoltre il vantaggio è ancora cospicuo”.