Podcast Giordano ricorda Savoldi: “Un vero gentiluomo e prototipo del centravanti classico”

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Il mondo del calcio piange la scomparsa di Beppe Savoldi, ex attaccante che si è spento all’età di 79 anni dopo una lunga malattia.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Beppe Savoldi, ex attaccante che si è spento all’età di 79 anni dopo una lunga malattia. Figura iconica del calcio italiano, Savoldi ha lasciato un segno profondo soprattutto per le sue doti realizzative e per il percorso costruito con determinazione nel corso della carriera. A ricordarlo, tra gli altri, è stato anche Antonio Giordano, giornalista de La Gazzetta dello Sport, intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video: "Ci ha lasciato Beppe Savoldi ed è un dolore per tutti.

Per chi lo ha conosciuto e ha avuto modo di apprezzarne le grandi qualità umane e il suo essere un vero gentiluomo, ma anche per chi, pur non avendolo incontrato, ne ha vissuto il mito attraverso i racconti o direttamente sugli spalti. Savoldi ha segnato un’epoca, incarnando il ruolo del centravanti classico, elegante ed efficace, straordinario soprattutto nel gioco aereo. È stato idolo di Atalanta, Bologna e Napoli. E’ stato protagonista di uno dei trasferimenti più clamorosi degli anni ’70: l’allora presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, investì due miliardi di lire, una cifra enorme per l’epoca, includendo anche Sergio Clerici nell’operazione. E’ stato anche cantore del Napoli di De Laurentiis, essendo stato talent di Sky Sport accanto a Gianluca Di Marzio. Ha inoltre avuto la soddisfazione di vedere il figlio Gianluca Savoldi vestire la maglia del Napoli ed è stato proprio lui a dare la dolorosa notizia della sua scomparsa. Alla famiglia va un pensiero affettuoso e un sentito abbraccio”.