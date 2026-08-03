Buffon: "Era meglio Conte come ct? Sono stato garbato. Ora bisogna remare tutti dalla stessa parte"

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Buffon invita all'unità dopo il cambio in Nazionale: "Le persone scelte hanno valore".

Gianluigi Buffon è intervenuto a margine del talk organizzato al Principe di Piemonte di Viareggio, tornando sulle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi in cui ha criticato il passo indietro e detto che avrebbe puntato su Antonio Conte come nuovo ct. L'ex capo delegazione azzurro ha ribadito la propria posizione, ma ha invitato tutto l'ambiente a sostenere il nuovo progetto federale.

Buffon: "Il dado è tratto, ora serve unità"

"Penso di essere già stato molto chiaro e senza filtri, al contempo credo di aver trovato un modo misurato e garbato di esprimere delle opinioni che non sono sicuramente cerchiobottiste. Detto questo, bisogna anche andare avanti: il dado è stato tratto e bisogna cominciare di nuovo a remare tutti dalla stessa parte."

Sulle prospettive del nuovo corso della Nazionale ha aggiunto: "Dipende dal tipo di progetto che un nuovo gruppo dirigenziale, insieme al presidente, vuole intraprendere. Bisogna darsi un progetto, degli obiettivi, capire quali disponibilità economiche ci siano. Vedo solo che le persone che sono state chiamate a rappresentare l'Italia sono persone di valore."

Infine, uno sguardo al prossimo campionato di Serie A: "C'è grande curiosità. L'anno scorso il campionato, tolte le prime due, è finito con sorprese e novità. Quest'anno c'è la curiosità di vedere se queste novità si confermeranno o se il percorso per diventare grandi sia più difficile e complicato del previsto."