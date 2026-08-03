Fabbroni: "La Champions è un sogno, ma il Napoli deve crescere anche fuori dal campo"

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Fabbroni promuove il Centenario del Napoli e chiede investimenti su stadio, centro sportivo e Champions.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Nella festa degli ultras, dopo la scossa di terremoto, ha cambiato un po' il sapore. De Laurentiis vuole la Champions? Lui dichiara un sogno. Al momento non ci sono limiti, alcune squadre vincono scudetti e poi spariscono. La Champions sembra al di sopra delle possibilità italiane, non solo per il Napoli. L'Inter ci è andata vicina con il PSG e il City. L'Italia è una Nazione lontana dai trofei e dal Mondiale. Il clima sportivo italiano e federale mi sembra agitato e annacquato.

Cosa mi è piaciuto della festa dei 100 anni? Quella organizzata dai tifosi è stata molto apprezzabile. Ha coinvolto le persone, è stata bella e spontanea. E De Laurentiis non poteva sbagliare la festa organizzata a Piazza del Plebiscito. Chiaro che nell'anno del centenario ci aspettiamo tanto dal marketing, ma anche sullo stadio e sul centro sportivo.

Mi auguro che il Napoli possa andare avanti in Champions League. Se nell'anno del centenario il Napoli aggiusta qualcosa a livello immobiliare, capire se c'è la possibilità di aprire progetti con altre realtà, capire se i conti tornano e attualmente tornano poco. Perché Gutierrez è stato venduto a 30 milioni. Ma teoricamente questo giocatore non era sul mercato. E questo significa che per fare un po' di cassa, devi attingere ad altre quote. Abbiamo visto che le vittorie recenti portano qualcosa se sai investire dopo il successo. Spero che si siano fatti esperienze tali da evitare di ricadere in certi errori. Dopo Spalletti, hanno perso tutti il senno. Dopo il primo anno di Conte sono arrivate tante situazioni negative e una spesa economica importante. Bisogna avere giovani, talent scout"