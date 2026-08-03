Pio Esposito: "All'Inter per vincere ancora. La Nazionale? Prima devo dimostrare qui"
Francesco Pio Esposito guarda con ambizione alla sua seconda stagione con la maglia dell'Inter. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'attaccante classe 2005 ha tracciato un bilancio della sua prima annata in nerazzurro, fissando gli obiettivi personali e di squadra per il campionato che sta per iniziare, senza nascondere il sogno di conquistare un posto nella Nazionale italiana.
Pio Esposito: "Non voglio accontentarmi, sogno la maglia azzurra"
"L'anno scorso siamo andati oltre le aspettative, arrivavo dalla Serie B e sono contento di come è andata la prima stagione all'Inter. L'obiettivo è non accontentarsi mai, non fermarsi e cercare di migliorarsi sempre in termini di statistiche e come calciatore in generale."
Sugli obiettivi della squadra, Esposito ha ribadito le ambizioni del gruppo: "Siamo una squadra forte e giocheremo per vincere anche quest'anno."
Infine, uno sguardo alla Nazionale: "Dimostrare prima col club, poi spero di avere l'occasione di dimostrare qualcosa anche in Nazionale perché tengo tantissimo alla maglia azzurra."
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