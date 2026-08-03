Pronto a sostituire Allegri? Landucci: "Molto meglio lui, quest'anno non verrà mai espulso"

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Il vice di Allegri si presenta ai tifosi del Napoli: "Spero di rivivere l'emozione dello scudetto".

Nel corso della presentazione ufficiale dello staff tecnico di Massimiiano Allegri, che si è tenuta stasera in Piazza del Plebiscito a Castel di Sangro, è intervenuto sul palco anche il vice allenatore del Napoli Marco Landucci: "Buonasera a tutti. Cosa fa un allenatore in seconda? Sono l'anziano del gruppo. Io chiacchiero molto, cercano di farmi lavorare di meno. Sono diversi anni che per fortuna sono col mister, che mi porta dietro. Spesso è espulso e devo fare l'allenatore in prima? Siamo un gruppo che lavoriamo tutti insieme, anche se vado qualche volta in prima persona. Quest'anno non verrà espulso e ci sarà sempre lui, che è molto meglio.

Ero in porta nell'anno del primo scudetto del Napoli? Si, ero in porta alla Fiorentina, finì 1-1, noi ci salvammo e il Napoli vinse il primo scudetto. Mi piacerebbe moltissimo rifare quell'esperienza di vincere col Napoli".