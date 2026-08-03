Garbo: "Napoli da Scudetto se completa la rosa. Allegri può fare la differenza"

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Garbo promuove il Napoli di Allegri: rosa da completare, ma gli azzurri possono lottare per lo Scudetto.

Il giornalista Daniele Garbo è stato ospite di Tmw Radio, per parlare dei temi del giorno. A partire dal mercato della Juve: "Mi sembra ancora una squadra incompleta. Mi sembra buono Alajbegovic, ha 18 anni, talento vero, un ottimo investimento. Kolo Muani non mi fa impazzire, lo abbiamo già visto, iniziò bene poi si è eclissato. Per me è più forte Vlahovic, che ha altre idee. Mi sembra che la distanza tra Inter e Juve sia ancora abissale".

C'è ancora molto da fare sul mercato:

"In porta rimane Vicario, che forse era anche la prima scelta e ottima direi. Però è una squadra da completare se vuole essere competitiva per lo Scudetto. Lo scorso anno è stato fallimentare, non ha lottato per i vertici ma neanche è andata in Champions. Può solo migliorare ma è una squadra da completare. C'è ancora un mese di mercato".

Che tipo di stagione ci si può aspettare da Yildiz?

"Dovrebbe essere l'anno della definitiva consacrazione. La Juve ci ha puntato molto, la scorsa stagione è stata contraddittoria. E' stata una stagione da 6. E' un giocatore di talento, quello di maggior talento alla Juve ma se deve diventare il leader deve migliorare ancora molto, in personalità, ed essere decisivo con più costanza. Del Piero era uno che ha fatto vedere subito di che pasta era fatto, Yildiz se è così deve ancora dimostrarlo".

Napoli, che impressioni ha finora sul suo mercato?

"Hanno festeggiato i 100 anni con grande entusiasmo, credo che molto dipenderà dalla voglia di riscatto di Allegri, reduce dal fallimento al Milan. Lui è un gestore, non regala un calcio che incanta ma è molto concreto. Mi aspetto che faccia scelte fondamentali, punta ancora per esempio su De Bruyne. E' una squadra che parte da una base buona, che se completata adeguatamente può competere per lo Scudetto. Poi molto dipenderà dalla tranquillità che molte volte la società non ha trasmesso. Spero Allegri possa contenere l'esuberanza del presidente ADL".

Hojlund cosa potrebbe dare quest'anno?

"A me piace, andrà servito a dovere altrimenti se gli dai pochi palloni...credo che con Allegri farà un'ottima stagione, lavora molto di squadra ed è prezioso. Può essere una stagione buona per lui".

Inter e Milan, cosa dobbiamo aspettarci?

"Il Milan ha speso tanti soldi per Ramos, ottimo giocatore ma rimane un'incognita. Credo che il Milan sia ancora molto lontano dall'Inter, è ancora una squadra in divenire. Ci andrei molto piano. L'Inter è più avanti di tutti, ha una squadra che ha vinto lo Scudetto, ha bisogno di qualche ritocco e Marotta è sempre molto bravo a farlo. L'Inter completerà la rosa secondo le volontà di Chivu. Il suo obiettivo sarà ripetersi in Italia e tornare protagonista in Europa, almeno arrivare ai quarti o in semifinale".

Il Como prende anche Chalobah:

"La garanzia è la società, Fabregas, una squadra che è stata rafforzata. Ha fatto una grande campagna acquisti, è un mercato da società top, credo che il Como è una realtà solida. Credo che punti anche a qualcosa di più del quarto posto".