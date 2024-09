Buongiorno a Dazn: "Modulo? Variamo durante la gara! Sul duello con Vlahovic..."

Le parole di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Juventus. "Quando gioco da braccetto c'è tutta la parte della costruzione, devo aiutare anche nella fase offensiva e lavorare di reparto nella fase difensiva. Per il modulo di oggi variamo durante la partita. E' una partita speciale, l'abbiamo preparata bene durante la settimana e non vediamo l'ora di scendere in campo".

Duello con Vlahovic. "Vedremo come andrà alla fine della partita".