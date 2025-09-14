Buongiorno alla Rai: "Bravi con la linea alta! I nuovi già decisivi. Sulla Champions..."

vedi letture

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni alla Rai, durante la trasmissione "Il Sabato al 90º": "Siamo stati bravi, siamo andati a prenderli uomo contro uomo e abbiamo cercato di tenere la linea molto alta, ricercando appunto questi duelli uno contro uno. Poi, ovviamente, loro nel finale della gara hanno cercato di portarsi in avanti, anche perché dato lo svantaggio, ci siamo un pochino abbassati però secondo me siamo stati bravi comunque a tenere e portare poi a casa questa vittoria".

L'inserimento dei nuovi? "Sono stati determinanti, ma la cosa importante è che sono degli ottimi ragazzi che si sono messi subito a disposizione della squadra, del mister per migliorare, per lavorare e per faticare quindi noi siamo contenti di averli con noi e speriamo che possano migliorare insieme alla squadra".

Una squadra migliorata in vista della Champions? "Noi cerchiamo di lavorare giorno per giorno. Con molti abbiamo avuto modo di lavorare durante tutto l'anno scorso, di migliorare e come dicevo prima, i nuovi si sono inseriti molto bene. Noi cerchiamo durante la partita di comunicare tanto per imparare a conoscerci meglio, per capire quali sono le qualità dei nostri compagni e direi che lo stiamo facendo bene".

Il Napoli può essere competitivo anche in Champions? "Noi cercheremo ovviamente di fare il massimo, anche contro una squadra preparata come appunto il City. Adesso dovremo riposare, riaccumulare le energie, ritrovare la forma e poi cercheremo di preparare la partita al massimo. Ma insomma, cercheremo di dare il massimo in qualunque competizione".

L'importanza della scuola Toro nella tua crescita. "Mi ha dato tanto, mi ha permesso di crescere molto, sia dal punto di vista calcistico che come uomo. Ho passato gran parte della mia vita al Toro, quindi devo tantissimo però, come dico sempre, c'è sempre da migliorare. Ancora adesso cerco di ascoltare il mister, di guardare anche dei video per cercare di migliorare al massimo però quando ero al Toro anche con l'aiuto degli allenatori che ho avuto, dei vari Juric, Nicola, mi hanno permesso di crescere tantissimo".