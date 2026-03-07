Buongiorno: "Spiace per il gol subito, ma contenti della prestazione! Vogliamo vincerle tutte"

Oggi alle 21:00

"Il gol preso è stato un errore momentaneo, non ci siamo abbassati, abbiamo tenuto il controllo, quindi siamo contenti", così Buongiorno dopo Napoli-Torino