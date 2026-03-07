Buongiorno: "Spiace per il gol subito, ma contenti della prestazione! Vogliamo vincerle tutte"
"Il gol preso è stato un errore momentaneo, non ci siamo abbassati, abbiamo tenuto il controllo, quindi siamo contenti", così Buongiorno dopo Napoli-Torino
Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss dopo la vittoria contro il Torino. Di seguito le sue dichiarazioni: “È sempre emozionante sfidare il Toro, per me è sempre una partita speciale. Sono molto contento della prestazione della squadra. Ci è dispiaciuto per il gol preso, ma è stato un errore momentaneo, non ci siamo abbassati, abbiamo tenuto il controllo della partita, quindi siamo contenti. Dobbiamo concentrarci partita per partita, cercare di vincerle tutte, prepararle al meglio, arrivare bene fisicamente”.
