Torino, Casadei: "Mai facile contro il Napoli, tutti i loro giocatori sono forti"

vedi letture

Casadei segna il 2-1 ma il Torino perde: "Il Napoli è forte, non è mai facile. Io do tutto in campo e accetto le scelte dell'allenatore

Cesare Casadei, centrocampista del Torino, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita contro il Napoli, in cui ha segnato il gol del 2-1: "Conosciamo la qualità del Napoli, non è mai facile giocare contro di loro. Dispiace per il risultato, ma ci abbiamo creduto fino alla fine".

Avete sofferto di più gli strappi di Alisson Santos o i lanci di Gilmour? "Tutti i loro giocatori sono forti, faccio fatica a parlare dei singoli. Chiunque vada in campo può fare la differenza".

Sul tuo ruolo: "A me va bene qualsiasi posizione, sia a centrocampo che da seconda punta. Dipende tutto dal mister, a me piace entrare in area e cercare il gol".

Giochi poco ma segni tanto, meriteresti più spazio? "Penso poco, cerco solo di dare il massimo in ogni gara, non dipende solo da me. Il mister fa le sue scelte, io mi devo allenare bene e dare tutto in campo, poi devo solo accettare le scelte dell'allenatore".