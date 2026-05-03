Buongiorno: “Tutti uniti! Grande lavoro, non siamo crollati nonostante l’emergenza”
TuttoNapoli.net
Dopo il pareggio per 0-0 contro il Como, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A
Dopo il pareggio per 0-0 contro il Como, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per commentare la stagione della squadra. Il centrale azzurro ha tracciato un bilancio del percorso del gruppo, soffermandosi soprattutto sulla capacità della squadra di restare compatta anche nei momenti più difficili.
Il bilancio di Buongiorno sulla stagione del Napoli
“Devo dire che è stato fatto un grande lavoro in questa stagione, soprattutto nel momento di emergenza. Molti hanno giocato tante partite. Siamo rimasti tutti uniti, non siamo crollati, quindi siamo stati contenti di avere avuto questa reazione che ci ha portato ad avere questa classifica quando avremmo potuto anche mollare”.
Pubblicità
Le Interviste
Copertina TuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto? di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
11 mag 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Da 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio
Davide BarattoTuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo
Fabio TarantinoMilinkovic-Savic: "Stagione difficile, ma fatto grandi cose. Rigiocherei una partita. Sui rigori..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la cessione dolorosa, il mostruoso buco sugli ingaggi, la mossa spiazzante di ADL e la verità su De Bruyne
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Abbiamo cambiato la geografia, c'è memoria corta. Fucili puntati addosso solo per noi"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com