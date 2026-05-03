Buongiorno: “Tutti uniti! Grande lavoro, non siamo crollati nonostante l’emergenza”

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Dopo il pareggio per 0-0 contro il Como, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A

Dopo il pareggio per 0-0 contro il Como, il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per commentare la stagione della squadra. Il centrale azzurro ha tracciato un bilancio del percorso del gruppo, soffermandosi soprattutto sulla capacità della squadra di restare compatta anche nei momenti più difficili.

Il bilancio di Buongiorno sulla stagione del Napoli

“Devo dire che è stato fatto un grande lavoro in questa stagione, soprattutto nel momento di emergenza. Molti hanno giocato tante partite. Siamo rimasti tutti uniti, non siamo crollati, quindi siamo stati contenti di avere avuto questa reazione che ci ha portato ad avere questa classifica quando avremmo potuto anche mollare”.