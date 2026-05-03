Cesarano deluso: “Napoli apatico e spento, solo difesa! E perché solo 2 cambi?”

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Rino Cesarano, intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport, ha commentato la prestazione del Napoli

Rino Cesarano, intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport, ha commentato la prestazione del Napoli contro il Como. Il giornalista ha espresso una forte delusione per l’atteggiamento mostrato in campo, ritenuto molto distante dalle aspettative dopo la vittoria contro la Cremonese.

Le critiche alla prestazione del Napoli

“Più che amarezza mi ha lasciato un certo sconcerto. Non ha senso per una squadra che punta al secondo posto chiudere il campionato così. Mi aspettavo dal Napoli, dopo la vittoria sulla Cremonese, una partita con più mordente e non apatica e abulica. Poi perché solo due cambi se puoi fare cinque sostituzioni? La partita la puoi anche perdere, ma la devi giocare per onorare lo scudetto che hai ancora sul petto e dimostrare che non hai lottato per lo scudetto per una serie di imprevisti ma avevi le qualità per farlo. Ci sono rimasto male, l’ho seguita con un certo fastidio. Il Napoli ha preso un palo, ma nel primo tempo ha rischiato. Poi vedere il Napoli che si difende a 5 contro il Como… vedere Matteo Politano e Miguel Gutiérrez laggiù e poi ce la prendiamo con Rasmus Hojlund…”.