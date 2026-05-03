Padovan sicuro: “Scudetto Inter meritato, ma senza infortuni avrebbe vinto il Napoli”

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Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per l’assegnazione dello Scudetto all’Inter: manca soltanto la certezza matematica.

Quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva per l’assegnazione dello Scudetto all’Inter: manca soltanto la certezza matematica. Resta da capire se la squadra guidata da Cristian Chivu riuscirà a evitare la sconfitta questa sera sul campo del Parma, risultato che basterebbe per chiudere definitivamente i giochi.

L’analisi di Giancarlo Padovan

Il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha commentato così la stagione: “L’organico dell’Inter ha subito meno scossoni di quello del Napoli. Per me la qualità delle due squadre era molto vicina. L’Inter non ha vinto gli scontri diretti, eppure finisce 10 punti sopra alla seconda perché ha avuto continuità con le piccole. Se il Napoli può invocare gli infortuni, 38 infortuni sono troppi per vincere; gli altri sono stati inferiori come concorrenza. Il Milan ha fatto quello che ha potuto ma non era a livello delle prime due; stesso discorso, anzi ancor di più, per la Juventuse per la Roma. Secondo me senza infortuni avrebbe vinto il Napoli, ma la vittoria dell’Inter è assolutamente meritata. Un campionato non si vince mai per caso”.