Montervino: "Tifosi scontenti, non si può vedere un calcio così. Club ne tenga conto"

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L'ex calciatore azzurro ed oggi opinionista Francesco Montervino che ha commentato la prestazione degli azzurri contro il Como.

Nel corso di Quando Gioca il Napoli su Canale 8, è intervenuto l'ex calciatore azzurro ed oggi opinionista Francesco Montervino che ha commentato la prestazione degli azzurri contro il Como. Queste le sue dichiarazioni: "Partita che non mi è piaciuta, che non si dica che era studiata così perché non puoi pensare di soffrire così tanto il Como. Nel secondo meglio quando è uscito De Bruyne. Qualcosa di più ha fatto, ma da questa partita il Napoli ne esce acciaccato anche se passa il messaggio di una squadra che ha messo al sicuro la Champions.

Gente scontenta? Non è contenta, la qualità del tecnico non si discute, ma il napoletano non è contento di esprimere questo calcio così, non diverte, è una considerazione che va fatta e la società deve tenerne conto. Il disamore arriva anche per questo motivo qui. Mi auguro rimanga Conte, ma spero non sia questa l'impostazione. Servono certezze qualitative. Non puoi fare 0,6xG di pericolosità in una partita come a Como e non solo. La gente dice nonostante siamo secondi però... capite cosa significa?"